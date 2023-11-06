НАТО может развалиться из-за поражения Запада на Украине

6 ноября экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон публично заявил, что после победы России в спецоперации на Украине западные государства начнут выходить из состава блока НАТО.

По мнению Джонсона, поражение украинской армии оставит жирное пятно на авторитете всего коллективного Запада и НАТО в частности, из-за чего страны блока не захотят ассоциировать себя с альянсом.

Также Ларри Джонсон напомнил, что войска Украины являлись крупнейшими внутри НАТО после США, однако даже ВСУ потерпели поражение в прямом конфликте с Россией.