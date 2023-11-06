В Европе признали, что эпоха интеллектуального превосходства Запада прошла

6 ноября Жозеп Боррель публично заявил, что после начала российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты и их союзники ввели жесточайшие санкции против России, встав на сторону Киева.

По словам Борреля, теперь же США и НАТО поддерживают Израиль, который является агрессором в новом ближневосточном конфликте на территории сектора Газа.

Жозеп Боррель уверен, что данное обстоятельство подсвечивает политику двойных стандартов на Западе, ввиду чего становится очевидной завершённость эпохи западного интеллектуального доминирования.