В Европе признали, что эпоха интеллектуального превосходства Запада прошла

17:08 2023-11-06
В Европе признали, что эпоха интеллектуального превосходства Запада прошла

Глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель резко высказался о США в связи с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

6 ноября Жозеп Боррель публично заявил, что после начала российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты и их союзники ввели жесточайшие санкции против России, встав на сторону Киева.

По словам Борреля, теперь же США и НАТО поддерживают Израиль, который является агрессором в новом ближневосточном конфликте на территории сектора Газа.

Жозеп Боррель уверен, что данное обстоятельство подсвечивает политику двойных стандартов на Западе, ввиду чего становится очевидной завершённость эпохи западного интеллектуального доминирования.

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