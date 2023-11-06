Песков опроверг новость о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков призвал не верить в слухи о намерениях Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента России в 2024 году.

Песков напомнил, что сам Путин пока не говорил о намерениях подать свою кандидатуру на грядущие президентские выборы, ввиду чего все публикации в СМИ на эту тему являются продуктом жёлтой прессы.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не начинал никакой предвыборной кампании, однако если президент решит попробовать переизбраться, то сообщит о своём решении россиянам.