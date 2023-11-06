Московские полицейские ищут туриста, который случайно привёз наркотики

Накануне в аэропорту Шереметьево приземлился рейс "Аэрофлота", прибывший из Шри-Ланки. После этого сотрудники аэропорта нашли необычный свёрток возле туалета, незамедлительно вызвав полицию.

Прибывшие силовики обследовали странную находку, придя к выводу, что в бумагу была завёрнута марихуана, запрещённая к гражданскому обороту в России.

Теперь полицейские вовсю занимаются поисками незадачливого туриста, который претендует на отправку в места не столь отдалённые из-за своей невнимательности. Предполагается, что пассажир самолёта по ошибке привёз марихуану в РФ, специально выбросив её в аэропорту.