Съемки «Новогоднего голубого огонька» в российской столице начнутся 12 ноября

На «Мосфильме» с 12 ноября стартуют съемки «Голубого огонька» и других новогодних проектов, о чем сообщает издание KP.RU.
Вести новогоднее мероприятие, которое выйдет в эфир «Россия 1», будут Андрей Малахов и Николай Басков.
Любимые композиции для россиян исполнят Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, которым за участие в передаче гонорар не предусмотрен.
Декорации шоу были обновлены в этом году.
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