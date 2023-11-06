Съемки «Новогоднего голубого огонька» в российской столице начнутся 12 ноября

18:07 2023-11-06
Съемки «Новогоднего голубого огонька» в российской столице начнутся 12 ноября

Снимать "Голубой огонек" и другие праздничные программы будут на киностудии «Мосфильм» уже с 12 ноября.

На «Мосфильме» с 12 ноября стартуют съемки «Голубого огонька» и других новогодних проектов, о чем сообщает издание KP.RU.

Вести новогоднее мероприятие, которое выйдет в эфир «Россия 1», будут Андрей Малахов и Николай Басков.

Любимые композиции для россиян исполнят Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, которым за участие в передаче гонорар не предусмотрен.

Декорации шоу были обновлены в этом году.

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