Приближается особенный праздник: 8 ноября мир будет отмечать международный день вампиров

18:17 2023-11-06
Приближается особенный праздник: 8 ноября мир будет отмечать международный день вампиров

Эта дата выбрана неспроста. Считается, что именно в этот день в 1431 году родился князь Влад, более известный как Дракула.

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В этот же день на свет появился и Брэм Стокер, придумавший знаменитого литературного персонажа - графа Дракулу, который стал прототипом целой плеяды художественных образов вампиров - в фольклоре, литературе, кино.

Легенды о существах, пьющих людскую кровь, существуют с давних времен и присутствуют в культуре самых разных народов, начиная с древних шумеров.

Так, в южнославянских странах существовало поверье, что человек, отступивший от своей веры и перешедший из православия в католичество, будет сильно страдать. Чтобы избавить себя от мук, он начнет пить человеческую кровь, вместо Христовой крови.

В эпоху романтизма вампирские образы были особенно популярны. Именно тогда появилась поэма Сэмюэля Т. Кольриджа "Кристабель", где главной героиней была женщина-вампир.

Можно вспомнить и повесть "Вампир", которую создал Джон Полидори, секретарь Джорджа Байрона. Она и сегодня может служить образцом для произведений в жанре романа-ужастика.

Сегодня героев вампирских сериалов и саг существует великое множество, этот типаж по-прежнему остается очень востребованным и пугающе-притягательным для жаждущей острых ощущений публики.

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