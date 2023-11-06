Матвиенко пришла в восторг от выступления Shaman в рамках форума «Знание»

6-ой по счету федеральный просветительский марафон РФ под названием «Знание» проходил в период 4 - 6 ноября текущего года на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Валентина Матвиенко осталась в восторге не только от вокала Ярослава Дронова, но и от тематики его треков.

Спикер Совета Федерации убеждена, что именно за такими артистами будущее.

Композиции исполнителя Матвиенко назвала наполненными любовью к родному государству.