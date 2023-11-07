Режиссер Богомолов заявил, что человек на Западе «не является абсолютной ценностью»

Будущее РФ и мира в целом связано с вниманием к человеку, его абсолютной ценности и индивидуальности. То, что сегодня происходит в России - гарантия, что данная ценность будет сохранена, а также избавлена от разрушительного влияния извне.
Как сообщает 5-tv.ru, такое заявление сделал режиссер, худрук московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов во время марафона общества «Знание» в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
По словам режиссера, сегодня на Западе активно звучат голоса об экологичном отношении к жизни. Но подобного отношения к личности, по его мнению, там не проявляют. Актер считает, что человек во многих странах мира не является «абсолютной ценностью».
Там призывают его «пересобирать», даже заставляют менять пол. То есть, превращают в «конструктор».
Я верю, что в России экология человека, его неприкосновенность, интерес к человеку, его непостижимость и неприкосновенность такова, как это задумал Творец, и она будет сохраняться, — заключил Богомолов.
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