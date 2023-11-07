Моргенштерн рассказал Собчак, что боится возвращаться в Россию

Первое интервью блогера Ксении Собчак с рэпером Моргенштерном состоялось два года назад. Музыкант считает, что именно из-за его откровенности в этом интервью и начались серьезные проблемы артиста в России.

Тем не менее, скандальный артист все-таки согласился пообщаться с журналисткой второй раз, сообщает СтарХит.

25-летний Алишер Моргенштерн с прошлого года обосновался в Дубае. Его признали иноагентом, и певец даже не думает возвращаться в Россию. При этом эпатажный рэп-исполнитель скучает по родине.