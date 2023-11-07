Роман Костомаров вышел на боксерский ринг

Из-за осложнений пневмонии Роман Костомаров провел в больнице "Коммунарка" 175 суток. Легендарный фигурист перенес операции по ампутации кистей рук и стоп ради спасения жизни, сообщает КП.

46-летний спортсмен, несмотря ни на что, сумел преодолеть депрессию и вернуться к активной жизни.

Олимпийский чемпион на образовательном марафоне, который прошел в рамках выставки-форума «Россия», отметил, что регулярно проводит спортивные тренировки. По его словам, он попробовал силы в боксе и при этом вышел на ринг без протезов.

Спортзал у меня всегда был, я пару дней назад даже на бокс сходил. Без этой штуки, правда, однако всё равно можно тренироваться и прогрессировать. Любая тренировка укрепляет ноги, руки, укрепляет твой дух. Я всегда это делаю, причем делаю с удовольствием, — заявил Костомаров.

Спортсмен также дал понять, что он надеется возобновить карьеру фигуриста.