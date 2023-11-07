Чат-бот Grok от Илона Маска: умеет шутить и готов соревноваться в лидерстве с популярным ChatGPT

10:24 2023-11-07
Чат-бот Grok от Илона Маска: умеет шутить и готов соревноваться в лидерстве с популярным ChatGPT

Компания известного миллиардера xAI познакомила мир с новой нейросетью Grok, предназначенной для генерирования текстов. Чат-бот - достойный и сильный конкурент знаменитого ChatGPT.

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По задумке создателей, новая нейросеть должна "приносить пользу всему человечеству".

По интерфейсу она схожа с сервисом ChatGPT. При этом новый чат-бот тесно взаимодействует с социальной сетью Х.

Grok предлагает только самые актуальные сведения и представляет самые свежие новости.

О намерении покорить сферу ИИ Маск сообщил летом этого года, тогда же он анонсировал создание "самого правдивого ИИ, который сможет понять истинную природу вселенной".

Главные отличительные особенности нового чат-бота: чувство юмора и "бунтарские способности" (секрет которых пока не раскрывается).

Представленная Маском нейросеть ("убийца" ChatGPT) в состоянии шутить "в тему", давать ответы на острые вопросы.

Запретных тем для Grok не существует, всю информацию о мировых событиях он получает из Х.

Чат-бот может сам задавать интересные вопросы, умеет подсказывать "промты".

Он хороший помощник в научных изысканиях, способен писать коды и производить все операции, которые по силам современным чат-ботам.

Для обучения своего детища компания-создатель использовала 10 тыс. графических процессоров, недавно приобретенных у NVIDIA.

После проведения сравнительного тестирования выяснилось, что Grok уже обошел ChatGPT-3 и 5, однако 4 версии он пока уступает.

Период бета-тестирования продлится до января следующего года, в это время использовать новый чат-бот сможет небольшое количество людей.

Потом доступ будет у всех пользователей Х, которые купят подписку X Premium+ за 16 долларов в месяц.

На этом Илон Маск останавливаться не намерен, в ближайшее время он собирается интегрировать созданную нейросеть в автомобили Tesla.

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