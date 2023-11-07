Солдаты первого батальона, в прошлом служащие ВСУ, присягнули на верность Российской Федерации

11:14 2023-11-07
Солдаты первого батальона, в прошлом служащие ВСУ, присягнули на верность Российской Федерации

Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого из первого подразделения, ранее состоявшие на службе ВСУ и бывшие украинские военнопленные, поклялись в верности Российской Федерации.

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Батальон Богдана Хмельницкого теперь входит в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".

Начали его формировать еще в феврале этого года. О желании воевать на стороне России бывшие украинские военнослужащие заявили добровольно.

Слова торжественной присяги произнес каждый из бывших бойцов ВСУ:

Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

После принятия присяги солдаты отбудут на передовую, ранее они проходили подготовку в учебном центре "Каскад".

Каждый из бывший украинских бойцов уверен, что будет сражаться за свободу своей страны - Украины, освобождая ее от засилья режима Зеленского. Также они признают, что русские и украинцы - единый народ.

ладислав Коваленко, бывший военнослужащий украинской армии:

Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ.

По словам командующего батальоном Андрея Тищенко, отбирали туда бойцов, оценивая моральное и физической состояние.

Также каждый солдат прошел проверку на предмет совершения военных или уголовных преступлений.

Контракты с новыми бойцами, добровольно изъявившими желание служить в российской армии, будут составлены на общих условиях.

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