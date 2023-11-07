Тиктокер Xolidayboy упал в обморок на сцене в Ставрополье

Тиктокер Xolidayboy прямо на сцене упал в обморок во время исполнения песни. По словам очевидцев, шоу после этого сразу завершилось, сообщает КП.
Концерт состоялся 6 ноября в концертном зале Abrikos Arena. Музыканту вызвали скорую помощь, концерт был отменен.
На концерте в Ставрополе стало плохо Xolidayboy. Он упал и потерял сознание во время концерта. Прибыла реанимация. Концерт отменили, — написали фанаты исполнителя в сети.
Зрители считают, причиной припадка могла стать духота в концертном зале.
Некоторые не исключают, что на самочувствии могла отразиться и повестка в армию, которую блогеру вручили в одном из аэропортов Ставрополья.
Глава Лиги безопасного интернета в РФ Екатерина Мизулина накануне выложила видео, где певцу прямо на стойке регистрации вручают листок. Молодой человек расписался и отошел в сторонку, чтобы сделать звонок.
По словам Мизулиной, музыкант уклонялся от армии, однако при этом продолжал выступать.
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