Тиктокер Xolidayboy упал в обморок на сцене в Ставрополье

Некоторые не исключают, что на самочувствии могла отразиться и повестка в армию, которую блогеру вручили в одном из аэропортов Ставрополья.

Глава Лиги безопасного интернета в РФ Екатерина Мизулина накануне выложила видео, где певцу прямо на стойке регистрации вручают листок. Молодой человек расписался и отошел в сторонку, чтобы сделать звонок.

По словам Мизулиной, музыкант уклонялся от армии, однако при этом продолжал выступать.