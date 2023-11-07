Джиган потерял свои права на одноименный товарный знак

Рэпер Джиган ( Денис Устименко-Вейнштейн) потерял свои права на товарный знак «Джиган». По данным Mash, он пытается быстро подать документы на регистрацию собственного псевдонима в Роспатенте - чтобы не утратить сценическое имя.

Канал уточняет, что права на марку «Джиган» потерял еще в июле 2021-го года.

Он выступал под ней, но в августе 2023-го года все-таки спохватился и решил восстановить права, дабы никто его псевдонимом не завладел.

В Роспатент уже поданы документы для регистрации товарного знака еще по ряду классов. В их числе - табак и электронные испарители, управление бизнесом, реклама, воспитание, образование, развлечения.