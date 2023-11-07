У Xolidayboy, потерявшего сознание на сцене, диагностировали вегетативное расстройство

У певца Xolidayboy (Ивана Минаева) после того, как он потерял сознание на концерте в Ставрополье, диагностировали вегетативное расстройство, сообщает Газета.ру со ссылкой на Baza.

Музыкант сейчас находится в больнице - в отделении неврологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Артисту стало немного лучше и его уже готовят к выписке.

По данным Baza, ранее Xolidayboy ставили похожие диагнозы.

У него выявляли нейроциркуляторную дистонию (это заболевание связано с нарушением нервной и эндокринной регуляции) и энцефалопатию (невоспалительное поражение головного мозга).