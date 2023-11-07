Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж

Зоя Бербер удивила поклонников, выложив фото со свадьбы. Как выяснилось, звезда «Реальных пацанов» в прошлые выходные вновь пошла под венец. По данным СтарХит, она вышла замуж за актера Максима Белбородова.

36-летняя артистка показала себя на фото с обручальным кольцом.

Если смотреть на женщину долго, можно увидеть, как та выходит замуж. Максим на это не захотел смотреть, он решил в этой авантюре участвовать! И я сказала «да», - рассказала Зоя.

Торжество прошло без роскоши: пара тихо расписалась и отметила событие в кругу близких. Невеста была в трикотажном платье молочного оттенка и фате, а жених надел серый свитер.

О романе Зои и Максима никому ранее не было известно. Для актрисы этот брак с коллегой стал вторым. Ранее она состояла в браке со сценаристом Александром Синегузовым, у них есть дочь Надежда.