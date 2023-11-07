Актриса Ирина Пегова сильно похудела и напугала фанатов внешним видом

Российская актриса Ирина Пегова и ранее боролась с килограммами, причем с переменным успехом. Но теперь знаменитость сумела похудеть на целых 27 килограммов. Результатами преображения звезда поделилась в социальных сетях, сообщает КП.

Правда, актриса вместо похвалы получила немалую долю критики от подписчиков. Некоторые поклонники Пеговой отметили, что с лишним весом она потеряла обаяние и молодость:

Вам 60, не меньше. Очень много морщин. Ужасно постарела, - именно так отзываются подписчики о преображении знаменитости.

Но сама Ирина Пегова, судя по всему, результатами своего преображения осталась довольна.