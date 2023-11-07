Рита Дакота вместе с мужем и дочкой перебралась в Лос-Анджелес

Выпускница «Фабрики звезд-7» сообщила, что находится в Америке с мужем Федором Белогаем и дочкой Мией от Влада Соколовского.

Рита Дакота уже выложила свои первые семейные фото из США.

Она призналась, что соскучилась по Лос-Анджелесу, а Бали на этот раз "проиграл", сообщает Космополитен.

По словам звезды, она намерена провести здесь все зимние месяцы. Как выяснилось, Лос-Анджелес для супругов особенный город: они впервые познакомились здесь 4 года назад.