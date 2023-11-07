Жительница Петербурга утонула в Неве на свидании с бойфрендом

Трагедией закончилось свидание молодых людей на берегу Невы в Петербурге. «Мерседес», где на пассажирском сиденье сидела 33-летняя девушка, скатился в речку и ушел под воду, сообщает Супер.ру со ссылкой на «Фонтанку».

Несчастный случай произошел вечером на Рыбацком проспекте. 31-летний водитель рассказал полиции, что вышел из авто, забыв поставить его на ручной тормоз.

Машина стала медленно ехать в сторону воды, мужчина запрыгнул в салон, однако остановить движение либо изменить траекторию не сумел.

Он испугался и выбрался на сушу. А его спутницу спасатели из реки достали уже мертвой.

По сведениям портала 78.ru, девушка работала медсестрой в детской поликлинике. Виновный задержан, в его отношении возбудили уголовное дело.