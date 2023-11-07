Профессия сварщика стала самой востребованной в России

Сотрудники российских HR-агентств утверждают, что в третьем квартале 2023-го года профессия сварщика стала популярной в России, поскольку их ищут более 50 процентов всех работодателей страны.

На втором и третьем месте по популярности расположились электрики и токари, а за ними следуют IT-специалисты. Известно, что в последнее время спрос на "айтишников" упал: их ищут 24 процента работодателей.

Наименее популярными в России стали профессии логистов, бухгалтеров, специалистов в области юриспруденции, а также менеджеров-маркетологов.