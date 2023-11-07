Забастовка перевозчиков в Польше приведёт к росту на топливо в Украине

14:55 2023-11-07
Забастовка перевозчиков в Польше приведёт к росту на топливо в Украине

Акции протеста польский перевозчиков неизбежно спровоцируют подорожание дизельного топлива в Украине.

7 ноября пресс-служба консалтинговой фирмы "А-95" сообщила, что забастовка польских грузоперевозчиков повлечёт за собой повышение стоимости дизельного топлива для украинских водителей. Рост цены на дизель в Украине может произойти уже зимой.

В "А-95" подчёркивают, что в Украине не будет острой нехватки дизельного топлива, однако его стоимость существенно изменится не в лучшую для потребителей сторону.

Известно, что протесты грузоперевозчиков в Польше начались 6 ноября и затронули три контрольно-пропускных пункта на польско-украинской границе.

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