Помощник Залужного погиб из-за неосторожного обращения с гранатами

Пресс-служба МВД Украины уведомляет, что версия о гибели Геннадия Частякова вследствие теракта не подтвердилась, поскольку мужчина, вручивший подарок помощнику Валерия Залужного, предупредил получателя об опасности содержимого коробки.

Предполагается, что Частяков не поверил в информацию о том, что гранаты в подарочной упаковке были боевыми, из-за чего дал поиграть с одной из них своему 13-летнему сыну.

Также в СМИ фигурирует версия о том, что Геннадий Частяков принял боевые гранаты за своеобразные рюмки, подаренные ему в честь дня рождения.