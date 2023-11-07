Захарова прокомментировала слухи о наличии ядерного оружия у Израиля

7 ноября представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что словам израильского политика Амихай Элияху о возможности ядерного удара ЦАХАЛ по сектору Газа вызывают множество встречных вопросов.

По словам Захаровой, МАГАТЭ и другие международные организации обязаны проверить, действительно ли у Израиля есть оружие массового поражения.

Характерно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не поддержал идею о нанесении ядерного удара по Газе, отправив Элияху в бессрочный отпуск.