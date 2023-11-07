Залужный намекнул, что ВСУ не смогут вернуть Крым в состав Украины

Отставной генерал вооружённых сил Польши Томаш Древняк прокомментировал недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, который признал, что Владимир Зеленский ставит невыполнимые цели перед национальной армией.

По мнению Древняка, слова Залужного следует расценивать как чистосердечное признание в неспособности армии Украины вернуть себе утраченный Крым.

Также Томаш Древняк уверен, что Зеленский поставил себе крайне завышенные цели после того, как на Украину начало поступать оружие образца НАТО.