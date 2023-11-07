Еврокомиссия хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Журналисты американской газеты Bloomberg сообщают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена порекомендовать начать скорейшие переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Ожидается, что переговоры на тему присоединения Киева к ЕС начнутся лишь после того, как на Украине завершатся реформы, направленные на борьбу с коррупцией и поддержку национальных меньшинств.

Кроме того, для начала процедуры евроинтеграции Украины данная страна обязана упразднить подпольную систему олигархата, представители которого нередко встречаются в правительстве.