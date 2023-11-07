ПВО Украины усилили комплексами NASAMS перед началом зимы

15:30 2023-11-07
ПВО Украины усилили комплексами NASAMS перед началом зимы

Владимир Зеленский рассказал о поставках новых зенитно-ракетных комплексов NASAMS на Украину.

7 ноября Владимир Зеленский написал новый пост в соцсетях, где сообщил, что западныё партнёры Киева передали Украине новые ЗРК NASAMS американского производства.

Ожидается, что комплексы NASAMS призваны усилить противовоздушную оборону Украины перед началом зимнего периода, когда войска России традиционно наносят ракетные удары по украинской энергосистеме.

Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. Известно, что данный пакет включал в себя 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

Эльза Ли
18:21

Эльза Ли

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Поисковик по запросам пользователей будет определять тех из них, у кого есть суицидальные мысли.
Эльза Ли
18:17

Эльза Ли

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

История сохранила шутливое название интереснейшего минерала марказита: его называли золотом дураков.
Эльза Ли
18:13

Эльза Ли

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Исследование привело к неутешительным выводам: к 75 годам каждый второй житель Земли будет иметь психическое расстройство.
Эльза Ли
18:06

Эльза Ли

Остановить тикающие часики: как женщине реагировать на вопросы о том, когда она собирается рожать

Остановить тикающие часики: как женщине реагировать на вопросы о том, когда она собирается рожать

Женщины без детей часто сталкиваются с репродуктивным давлением со стороны родных, знакомых и даже медиков.
Эльза Ли
18:00

Эльза Ли

Кинотерапия: новый психологический тренд в борьбе со стрессом и поиском ответов на жизненные вопросы

Кинотерапия: новый психологический тренд в борьбе со стрессом и поиском ответов на жизненные вопросы

Психотерапия с помощью просмотра фильмов может оказаться очень эффективной при стрессовых ситуациях.
Храмова Оксана
17:58

Храмова Оксана

История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

В 1964 году на художественной выставке в шведском Гетеборге произошел один забавный случай. Здесь были выставлены для показа картины художников-авангардистов, в том числе и полотна Пьера Брассо.
Эльза Ли
17:56

Эльза Ли

Голубые ЗИЛы-130: почему в СССР их выкрашивали в голубой цвет

Голубые ЗИЛы-130: почему в СССР их выкрашивали в голубой цвет

Существует три теории, почему сверхнадежный ЗИЛ-130 в СССР красили именно голубой краской.
article_image 18:10

Про личную жизнь телеведущего Александра Гордона можно написать целый роман

Мужчина женат уже пятый раз, и в последнее время он выбирает женщин намного моложе себя; пятая жена на 38 лет младше Александра.

article_image 18:08

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Она приехала в другую страну, встретила известного поэта, влюбилась, но вот незадача: она не знает русского языка, а он не говорит на английском – это начало истории о романе Айседоры Дункан и Сергея Есенина.

article_image 18:05

Деми Мур и Эштон Катчер

После расставания с «крепким орешком» актриса Деми Мур нашла утешение в объятиях молодого красавчика Эштона Катчера. Этот брак обсуждал весь Голливуд, и вся Америка следила за развитием их отношений.