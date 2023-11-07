ПВО Украины усилили комплексами NASAMS перед началом зимы

7 ноября Владимир Зеленский написал новый пост в соцсетях, где сообщил, что западныё партнёры Киева передали Украине новые ЗРК NASAMS американского производства.
Ожидается, что комплексы NASAMS призваны усилить противовоздушную оборону Украины перед началом зимнего периода, когда войска России традиционно наносят ракетные удары по украинской энергосистеме.
Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. Известно, что данный пакет включал в себя 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS.