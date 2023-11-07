Брэд Питт официально вышел в свет с Инес де Рамон

Пара на ковровой дорожке появилась раздельно, но присутствующие заметили, что Брэд находится в компании очаровательной спутницы, сообщает Нellomagrussia.ru.

Про отношения 59-летнего Брэда Питта и 32-летней Инес де Рамон общественность узнала в ноябре 2022-го года. Тогда они впервые были замечены вместе на концерте Боно (U2). Это произошло сразу после развода Рамон со звездой фильма «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Потом пару видели на вечеринке после премьеры фильма "Вавилон", где снимался актер. А в январе папарацци засняли артиста на пляже, где тот отдыхал с загорающей топлес де Рамон.

Де Рамон является вице-президентом ювелирного бренда Anita Ko. Она не раз намекала на роман с актером своим бриллиантовым колье с буквой «Б», которое стоит 1900 долларов.