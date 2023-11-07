Полицейские задержали самарского подростка за подготовку стрельбы в школе

Пресс-служба Следственного комитета России по Самарской области сообщила, что в Сызрани задержан 15-летний юноша, который летом 2023 года посмотрел видеозаписи запрещённой террористической организации, устраивавшей убийства в учебных учреждениях.

По данным СК, задержанный купил компоненты для приготовления коктейля Молотова в домашних условиях и намеревался напасть на собственную школу.

Предполагается, что подросток хотел поджечь здание школы, тем самым создав угрозу для жизни учеников. После этого злоумышленник намеревался открыть огонь по детям из самодельного оружия.