США направили ядерную подлодку на Ближний Восток для запугивания Ирана

Издание Bloomberg сообщает, что американская ядерная субмарина "Флорида" была передислоцирована в акваторию Персидского залива на фоне палестино-израильского конфликта только для сдерживания вероятной агрессии Ирана.

Известно, что подлодка "Флорида" является субмариной класса "Огайо" и несёт на борту крылатые ракеты Tomahawk американского производства.

Примечательно, что за месяц конфликта на Ближнем Востоке не менее 45 американских военных в Сирии и Ираке были ранены в результате ударов террористических группировок.