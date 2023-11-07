Накануне в одном из кафе украинской Винницы свои дни рождения праздновали две компании, одна из которых была представлена бойцами ВСУ, а другая — агентами Службы безопасности Украины.

Известно, что сотрудники СБУ слушали песни российского исполнителя шансона Михаила Круга, включая композиции "Владимирский централ" и "Приходите в мой дом".

Солдатам ВСУ не понравилось подобное музыкальное сопровождение, из-за чего они устроили драку с "СБУшниками". В дальнейшем трёх украинских солдат увезли на машинах скорой помощи.