История российского вытрезвителя: где и когда появился первый «приют для опьяневших»

Ровно 19 лет назад в России был открыт первый вытрезвитель - "приют для опьяневших". Инициатива создания такого заведения поступила от врача Федора Сергеевича Архангельского.

Первый серьезный подход к борьбе с пьянством был применен в Туле. Здесь граждан, чрезмерно употреблявших спиртное, приводили в чувство не только медики приюта и амбулатории для опьяневших. С пьющими вели активную работу служители церкви, а также волонтеры.

В заведении имелось специальное бесплатное помещение, где лицам, которых подбирали на улицах полицейские и другие граждане Тулы, оказывалась медицинская помощь и предоставлялся необходимый уход. Как правило, сюда поступали пьяные люди в бесчувственном состоянии.

В первом российском вытрезвителе имелось два отдельных блока: для пьяниц и для их детей.

После открытия приюта для алкоголиков в Туле, такие же заведения спустя несколько лет стали появляться чуть ли не в каждом губернском городе.