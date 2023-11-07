Меган Маркл и принц Гарри обижены на Карла III за то, что не позвал их на свой юбилей

Опальная пара Британской монаршей семьи после сложения полномочий живет в США. В будущий вторник Карл III отметит юбилей. Кроме официальных мероприятий, король устроит роскошный прием для родственников и друзей в лондонской резиденции Кларенс-хаус, сообщает Космополитен.

Британский таблоид сообщил о том, что принц Гарри якобы отклонил приглашение на этот банкет и останется в Калифорнии с Меган Маркл и детьми. Но представитель 39-летнего и 42-летней герцога и герцогини Сассекских эту информацию опроверг.

Он заявил, что пару не приглашали на семейный праздник ни монарх лично, ни чиновники Букингемского дворца. Мало того - до сообщений об этом в прессе супруги понятия не знали о готовящемся званом ужине.

Никаких контактов в связи с приглашением на день рождения Его Величества не было. Sunday Times неверно эту историю передала, что разочаровывает, - пояснили в офисе Меган Маркл и принца Гарри.

Источник из окружения герцогов Сассекских рассказал, что Гарри, несмотря на разногласия, планирует поздравить венценосного родителя.