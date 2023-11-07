Суд арестовал московского боксёра за стрельбу возле ресторана Paulaner Brauhaus

7 ноября по решению суда московский 37-летний боксёр Никита Иванов отправлен под стражу до 5 января 2024 года. Ожидается, что в дальнейшем ему изберут новую меру пресечения.

5 ноября Иванов стал участником пьяной драки возле ресторана Paulaner Brauhaus в Москве, где он ударил двух мужчин и ранил троих из пистолета. По словам обвиняемого, драка возникла на фоне оскорбления его девушки.

В 2013 году Никита Иванов стал чемпионом Европы по боксу. Парень просит, чтобы его не лишали свободы, поскольку он отправляет гумпомощь бойцам СВО и может принести пользу обществу, оставаясь на воле.