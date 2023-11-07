НАТО обвинило Россию в подрыве безопасности Европы из-за выхода Москвы из ДОВСЕ

Пресс-служба Североатлантического альянса утверждает, что решение России покинуть Договор об обычных вооруженных силах в Европе в одностороннем порядке подрывает архитектуру безопасности всего региона.

Известно, что именно 7 ноября Россия завершила процедуру своего выхода из ДОВСЕ, обвинив НАТО в неспособности договориться с Москвой о контроле над вооружениями.

В ответ на решение Кремля Североатлантический альянс также принял решение о приостановке своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.