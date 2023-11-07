Белое или коричневое: какого цвета яйца предпочтительнее покупать

На цвет яиц влияет в первую очередь порода кур-несушек, которые их снесли. Белые птицы несут белые яйца, а те, что с коричневым окрасом, соответственно, цветные.

Существуют даже пятнистые курочки, от которых можно получить яйца в пятнах, но это встречается реже. А вот на качество яйца цвет практически не влияет.

Их полезность зависит от питания и условий содержания кур. Большая стоимость цветных яйц может быть обусловлена тем, что они крупнее, и на питание курочки затрачено больше средств у производителя.