Уход за джинсами: как часто стирать, и чем можно заменить стирку на время

Минимальный промежуток времени между стиркой джинсов не может быть менее двух недель носки. В противном случае ткань быстро вылиняет, станет жесткой и непривлекательной на вид.

Если же джинсы испачкались, можно прибегнуть к альтернативным методам ухода. Самым простым шагом будет просто очистка предварительно намоченной в воде щеткой.

Можно воспользоваться отпаривателем, если кроме загрязнений нужно избавить одежду от запахов. Или отправить джинсы в морозильную камеру на 12 часов: за это время бактерии уничтожатся, и неприятный запах тоже.