В МГПУ студентам разрешат писать дипломные проекты, прибегая к помощи ИИ

МГПУ - первый российский университет, где студентам официально позволили применять возможности искусственного интеллекта, включая чат-боты, при написании выпускных дипломных проектов.

Ректор Московского городского педагогического университета уверен, что легализация технологий искусственного интеллекта будет для студентов хорошим подспорьем и поможет сформировать у них новые навыки, а именно - работу с новыми образовательными инструментами, умение анализировать большие объемы данных и проводить их верификацию.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко:

Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный.

Как полагает руководство учебного заведения Москвы, "сгенерированные тексты - хороший материал для новых идей и анализа", однако студентам необходимо прилагать усилия для переработки добытой информации.