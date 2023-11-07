Спрятать или превратить в декор: как поступить, если провода от бытовой техники в комнате на виду

Чтобы провода не портили внешний вид комнаты, можно превратить их в декоративный элемент. Из длинного провода можно создать оригинальный рисунок на стене, закрепив его наклейками.

Если есть возможность, и провода очень длинные и объемные, их можно убрать под плинтус. В случае с деревянными плинтусами, провода можно спрятать под мебелью.

Если у вас есть объемные комнатные растения, то провода можно поместить в чехлы соответствующего цвета, а потом замаскировать под вьющиеся лианы. Смотреться будет очень оригинально, и не бросится лишний раз в глаза.