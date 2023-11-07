В результате обстрелов ВСУ за неделю в ДНР погибли 5 мирных жителей

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что с 30 октября по 5 ноября в республике скончались пять мирных жителей, попавших под обстрел армии Украины. Среди погибших двое детей.

За аналогичный отрезок времени в Донецкой Народной Республике оказалось ранено 31 гражданское лицо, не принимающее участие в спецоперации.

За время агрессии со стороны Украины в ДНР в общей сложности трагически погибло 9085 человек, в том числе 231 ребёнок. Общее количество раненых в республике в результате действий ВСУ приближается к 13 тысячам.