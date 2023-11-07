В результате обстрелов ВСУ за неделю в ДНР погибли 5 мирных жителей

16:31 2023-11-07
В результате обстрелов ВСУ за неделю в ДНР погибли 5 мирных жителей

Украинские обстрелы унесли жизни пяти жителей Донецкой Народной Республики.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что с 30 октября по 5 ноября в республике скончались пять мирных жителей, попавших под обстрел армии Украины. Среди погибших двое детей.

За аналогичный отрезок времени в Донецкой Народной Республике оказалось ранено 31 гражданское лицо, не принимающее участие в спецоперации.

За время агрессии со стороны Украины в ДНР в общей сложности трагически погибло 9085 человек, в том числе 231 ребёнок. Общее количество раненых в республике в результате действий ВСУ приближается к 13 тысячам.

Эльза Ли
18:21

Эльза Ли

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Поисковик по запросам пользователей будет определять тех из них, у кого есть суицидальные мысли.
Эльза Ли
18:17

Эльза Ли

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

История сохранила шутливое название интереснейшего минерала марказита: его называли золотом дураков.
Эльза Ли
18:13

Эльза Ли

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Исследование привело к неутешительным выводам: к 75 годам каждый второй житель Земли будет иметь психическое расстройство.
Эльза Ли
18:06

Эльза Ли

Остановить тикающие часики: как женщине реагировать на вопросы о том, когда она собирается рожать

Остановить тикающие часики: как женщине реагировать на вопросы о том, когда она собирается рожать

Женщины без детей часто сталкиваются с репродуктивным давлением со стороны родных, знакомых и даже медиков.
Эльза Ли
18:00

Эльза Ли

Кинотерапия: новый психологический тренд в борьбе со стрессом и поиском ответов на жизненные вопросы

Кинотерапия: новый психологический тренд в борьбе со стрессом и поиском ответов на жизненные вопросы

Психотерапия с помощью просмотра фильмов может оказаться очень эффективной при стрессовых ситуациях.
Храмова Оксана
17:58

Храмова Оксана

История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

В 1964 году на художественной выставке в шведском Гетеборге произошел один забавный случай. Здесь были выставлены для показа картины художников-авангардистов, в том числе и полотна Пьера Брассо.
Эльза Ли
17:56

Эльза Ли

Голубые ЗИЛы-130: почему в СССР их выкрашивали в голубой цвет

Голубые ЗИЛы-130: почему в СССР их выкрашивали в голубой цвет

Существует три теории, почему сверхнадежный ЗИЛ-130 в СССР красили именно голубой краской.
article_image 18:24

Яйцо-пашот – популярное сейчас блюдо, которое подается преимущественно в ресторанах.

Это связано с тем, что приготовить в домашних условиях такой завтрак достаточно проблематично.

article_image 18:10

Про личную жизнь телеведущего Александра Гордона можно написать целый роман

Мужчина женат уже пятый раз, и в последнее время он выбирает женщин намного моложе себя; пятая жена на 38 лет младше Александра.

article_image 18:08

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Она приехала в другую страну, встретила известного поэта, влюбилась, но вот незадача: она не знает русского языка, а он не говорит на английском – это начало истории о романе Айседоры Дункан и Сергея Есенина.