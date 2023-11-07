Ухаживаем за домашней кошкой, чтобы животное было здорово и жило долго

Первое правило касается вакцинации от чумки, бешенства, стригущего лишая и хламидиоза, которая проводится с момента, когда животному исполняется 2-3 месяца. Раз в месяц рекомендуется проводить профилактику глистов у кошки различными препаратами, чтобы паразиты к ним не успели адаптироваться.

Если вы не собираетесь разводить кошек, то стерилизация будет лучшим решением: животные будут вести себя спокойнее, и проживут дольше. Даже если животное здорово, регулярный осмотр у ветеринара поможет вовремя заметить, если что-то будет не в порядке, и принять меры.

Длинношерстных кошек нужно вычесывать дважды в неделю, поскольку, вылизывая себя кошки глотают шерсть, которая потом вызывает проблемы со здоровьем. Обязательно купайте кошку раз в три месяца, следите за чистотой ее ушей, зубов и, если нужно, подрезайте коготки.