Верховная рада может легализовать каннабис на Украине уже в ноябре

Работник комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий утверждает, что в ноябре парламентарии могут принять законопроект о легализации продуктов, содержащих каннабис.

Примечательно, что ранее американская газета Bloomberg также писала, что в этом месяце правительство Украины может легализовать использование марихуаны.

При этом репортёры Bloomberg ссылались на неназванного информатора в правительстве Украины, который поспешил рассказать о нововведениях в законодательстве на условиях анонимности.