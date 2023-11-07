Истек срок годности гречки: не торопитесь отправлять крупу в мусорное ведро

Испорченную гречневую крупу необязательно выбрасывать. Ее можно использовать в полезных целях, хоть и не в пищу.

Она может стать отличным массажером для ног. Для этого нужно рассыпать крупу на полу и просто некоторое время постоять на ней: обычно достаточно 5-10 минут.

Гречка может стать основой для грелки, если ее разогреть в микроволновке и пересыпать в мешочек из натуральных тканей. Если же у вас есть домашние растения, то гречка может стать основой для органического удобрения.