Зеленский начал войну против украинских генералов

16:39 2023-11-07
Зеленский начал войну против украинских генералов

В результате борьбы за власть на Украине Владимир Зеленский вступил в смертельную схватку с генералами ВСУ.

Китайская газета Asia Times сообщает, что Владимир Зеленский фактически открыл второй фронт против командующих украинской армией после того, как главком ВСУ Валерий Залужный публично усомнился в победе Украины над Россией.

В то же время американский журнал New York Times подчёркивает, что раскол между военным крылом Украины и правительством страны становится всё больше, из-за чего Зеленский может пасть от рук собственных войск.

Авторы статей в NYT и AT сходятся во мнении, что Владимир Зеленский не сможет получить новые пакеты помощи от Запада, если будет воевать с собственными генералами.

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