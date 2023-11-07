Китайская газета Asia Times сообщает, что Владимир Зеленский фактически открыл второй фронт против командующих украинской армией после того, как главком ВСУ Валерий Залужный публично усомнился в победе Украины над Россией.

В то же время американский журнал New York Times подчёркивает, что раскол между военным крылом Украины и правительством страны становится всё больше, из-за чего Зеленский может пасть от рук собственных войск.

Авторы статей в NYT и AT сходятся во мнении, что Владимир Зеленский не сможет получить новые пакеты помощи от Запада, если будет воевать с собственными генералами.