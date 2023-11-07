Поваренная соль поможет быстро очистить ковер в домашних условиях

Соль способна не только очистить ковер от загрязнений и неприятного запаха, но и вернуть ему яркость цвета. На ковер вам понадобится от трех до пяти ложек поваренной соли в зависимости от размера изделия.
Насыпьте соль сначала в тарелку, а потом равномерно посыпьте ею ковер. Уделяйте больше внимания тем участкам, где сильно видны загрязнения.
Выждите минут пятнадцать, чтобы соль впитала неприятные запахи и загрязнения. Теперь возьмите насадку на пылесос в виде щетки, и почистите ковер.
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