Поваренная соль поможет быстро очистить ковер в домашних условиях

Соль способна не только очистить ковер от загрязнений и неприятного запаха, но и вернуть ему яркость цвета. На ковер вам понадобится от трех до пяти ложек поваренной соли в зависимости от размера изделия.

Насыпьте соль сначала в тарелку, а потом равномерно посыпьте ею ковер. Уделяйте больше внимания тем участкам, где сильно видны загрязнения.

Выждите минут пятнадцать, чтобы соль впитала неприятные запахи и загрязнения. Теперь возьмите насадку на пылесос в виде щетки, и почистите ковер.