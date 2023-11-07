7 ноября 2000 года ушел из жизни Борис Заходер, который подарил русским детям знаменитого «Винни-Пуха»

16:48 2023-11-07
7 ноября 2000 года ушел из жизни Борис Заходер, который подарил русским детям знаменитого «Винни-Пуха»

23 года назад умер талантливый детский писатель, широко известный как в Советском Союзе, так и в постсоветской России.

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Борис Заходер - известный литератор, автор многих любимых детских книг, талантливый поэт и известный переводчик.

Первая книга, в которой были напечатаны детские стихи, была выпущена в 1955 году. Назывался сборник "На задней парте".

Произведения Бориса Заходера высоко оценивал другой известный советский создатель детской литературы - Корней Чуковский.

Интересный факт: в какой-то период своей жизни, Борис Заходер зарабатывал на жизнь разведением аквариумных рыбок, делал это он у себя дома.

Как известно, именно Борис Заходер познакомил советских юных читателей со знаменитым "Винни-Пухом". Это популярное произведение дети читали в его профессиональном переводе.

Писатель и сам увлекся главным персонажем книги. Борис Заходер даже придумал орден Винни-Пуха, им он торжественно награждал своих друзей.

В течение всего периода художественного творчества советский писатель стал обладателем многих литературных премий.

Одна из самых важных - премия имени Ханса Христиана Андерсена. Ее вручают писателям, которые внесли достойный вклад в развитие детской литературы.

Имя Бориса Заходера настолько тесно ассоциировалось с любимым детским персонажем, что даже на могиле писателя поставлен памятник с изображением уходящих вдаль Винни-Пуха и Пятачка.

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