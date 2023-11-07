Затаивший обиду на Израиль Зеленский всё ещё может его посетить

Издание ToS сообщило, что Владимир Зеленский ранее отменивший поездку в Израиль из-за раскрытия информации о ней, может вновь изменить свои планы, прилетев в Тель-Авив.

Ранее Зеленский намеревался совершить тайный визит в Израиль, таким образом привлекая внимание мировой общественности к проблемам Украины на фоне российской спецоперации.

Ряд СМИ раскрыли данные о грядущей поездке Владимира Зеленского, после чего украинский президент обиделся, сославшись на возможные проблемы с собственной безопасностью при перелёте.