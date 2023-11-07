Драгоценное стекло: как бренд Сваровски превратил дешевое стекло в элитную ювелирную бижутерию

Аппарат для обработки стекла с помощью электричества Даниэль Сваровски запатентовал в 1891 году. На его разработку ушло долгих 8 лет.

4 года спустя Сваровски и его партнеры Арманд Косманн и Франц Войс основали компанию. А в 1913 году стали производить собственный хрусталь.

Но известность ювелирному дому принесло производство искусственных бриллиантов. Компания этого не скрывала, но внешне украшения, благодаря уникальной обработке, выглядели как настоящие.