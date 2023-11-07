В Челябинске отменен концерт Алексея Чумакова

На неопределенный срок перенесли в Челябинске концерт певца Алексея Чумакова. Выступление звезды было запланировано на 10 ноября, сообщает URA.RU со ссылкой на директора городских зрелищных касс Илью Белова.

Концерт на самом деле переносится. Причины мне неизвестны, — сообщил Белов.

По словам директора касс, одними из факторов переноса может быть замена площадки. Организаторы так повышают рентабельность концерта, в зависимости от числа проданных билетов меняя вместительность зала.

Новая дата выступления пока не известна.

Свои песни Чумаков выпускает с 2006-го года. Артист также сыграл в 7 российских фильмах и известен как телеведущий.