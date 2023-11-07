Бритни Спирс в 2024 году намерена издать вторую часть мемуаров

17:15 2023-11-07
Бритни Спирс в 2024 году намерена издать вторую часть мемуаров

Недавно вышла скандальная книга певицы «Женщина во мне». Звезда призвала всех «приготовиться» к продолжению.

Бритни Спирс намекнула про второй том скандальных мемуаров. Поп-звезда в своих соцсетях заявила, что намерена выпустить продолжение в 2024-м году. “Женщина во мне” сразу после выхода стала бестселлером, напоминает Нellomagrussia.ru.

А недавно звезда написала в своем блоге:

Юмор – это лекарство от всего! Играть!!! Второй том выходит в следующем году. Готовьтесь!

СМИ сообщают, что вторая часть "The Woman in Me" пока не находится в работе. Но все гадают: каким будет продолжение?

По одной из версий, может быть пролит свет на расставание певицы с экс-мужем Сэмом Асгари. 

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