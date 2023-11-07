Марказит настоящий камень-хамелеон: с чем его только не путали

Первым минералогом, который определил марказит как отдельный минерал, был Вильгельм Хайдингер. Камень этот оказался очень непростым.

Золотистый цвет заставлял охотником за золотом путать его с ним. Ювелирам же и владельцам украшений из марказита приходилось помучиться из-за капризности камня.

Марказит, контактируя с воздухом, может разлагаться, поэтому требует особых условий хранения. А еще он очень хрупкий: по шкале Мооса его твердость определяется всего в 6-7 баллов.